इस देश ने निकाला नायाब नुस्खा, दीवार पर की पेशाब तो पलटकर कर देगी गीला

जर्मनी के लोगों ने दीवारों को गीला करने वालों को सबक सिखाने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। उनकी इस तरकीब से जो लोग दीवारों पर पेशाब करते हैं उन लोगों पर उनका पेशाब बाउंस होकर उन पर ही वापस गिर जाता है।

अगर आप सोचते हैं कि खुले में पेशाब करना सिर्फ भारत की समस्या है तो आप गलत सोच रहे हैं। यह समस्या दुनियाभर में मौजूद है। सजा और जुर्माना लगाने जैसे दण्ड देने के बावजूद लोग नहीं डरते हैं। इस तरह की गंदी आदतों से छुटकारा पाने के लिए भारत में स्वच्छ भारत अभियान काफी समय से चलाया जा रहा हैं और दिवारों पर गंदगी न फैलाने को लेकर कई तरह के मैसेज लिखे गए। आपको सड़कों के किनारे कई दीवारों पर ये लिखा हुआ दिख जाएगा 'यहां पेशाब करना मना है'। मगर कई लोग दीवारों पर ऐसी सूचना पढ़ने के बाद भी बात नहीं मानते और वही करते हैं जो उनके मन में है।

When peeing in public in this German city, beware walls that pee back