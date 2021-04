आखिर क्या है Franck Muller घड़ी में खास, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। कस्टम अधिकारियों ने गुरुवार को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से एक व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने एक बेशकीमती घड़ी पहनी हुई थी। फ्रैंक मुलर ( Franck Muller ) नामक इस कंपनी की लाखों रुपये की इस घड़ी को बरामद किए जाने के बाद अधिकारियों ने उस व्यक्ति से पूछताछ भी की, जिसमें कई बातें सामने आईं। हालांकि ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या खास है और यह इतनी महंगी क्यों होती है।

सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट सीमा शुल्क विभाग ने गुरुवार को बताया कि शारजाह से आने वाले एक भारतीय यात्री को आज दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया। वह यात्री शारजाह से फ्लाइट 6E8417 से उतरा था। उसके पास 15.83 लाख रुपये की फ्रैंक मुलर घड़ी थी। उस यात्री ने इससे पहले 18 लाख रुपये के मोबाइल फोन की तस्करी की बात भी मानी। इसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया।

अब आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट कस्टम्स ने जिस फ्रैंक मुलर घड़ी (Franck Muller Vanguard Yatching) की तस्वीर जारी की है, उसका मॉडल नंबर V 45 CC DT YATCH (BL) है और भारत में इसकी कीमत 20 लाख 64 हजार रुपये है।

Delhi Airport Customs intercepted an Indian pax on 01/04/21 who arrived by Flight 6E8417 from Sharjah & recovered a Franck Muller Watch worth Rs 15.83 lakh. Pax admitted previous smuggling of mobile phones worth Rs 18 lakh & was arrested u/s 104 of Customs Act. pic.twitter.com/5rObHmpYEK