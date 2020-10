खौलते तेल से महिला निकालती है पकौड़े, वीडियो देखकर हर कोई हैरान

कोई भी गर्म चीज को छू नहीं सकता है। अगर गलती से आप टच भी हो जाते है तो तुरंत आपको पता चल जाता है और आप वहां से हट जाते है। बहुत ज्यादा ताप अपना शरीर सहन नहीं कर सकता है। कई बार घर पर खौलते हुए तेल की कुछ बूंदे शरीर पर कही गिर जाती है तो वहां बहुत तेज दर्द होता है और फफोले पड़ जाते हैं। आज आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे है जो खौलते हुए तेज में बड़ी आसान से हाथ डाल देती है। हाल ही में इस महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडिया को खूब देखा भी जा रहा है। हम अपने पाठकों से अपील करते है कि कृपया इसे गलती से भी न ट्राई करें।

She said tongs are for losers 😭😭😭 pic.twitter.com/QF4IaFiMd7