एयरपोर्ट पर खो गया था महिला का सूटकेस, 4 साल बाद मिला सही सलामत, जानें पूरा मामला

एयरपोर्ट पर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जब किसी का सामान गुम हो गया। कुछ समय तक वह यात्री अपने सामान को ढूंढने के लिए एयरलाइंस को शिकायत करते रहते हैं, मगर कुछ समय बाद सामान वापस मिलने की भी उम्मीद छोड़ देते हैं। ऐसे ही अमेरिका की महिला ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। मगर महिला को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका सामान 4 साल बाद वापस मिल जाएगा।

Woman's suitcase lost by US airline found with all stuff in it after 4 years