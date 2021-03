कोरोना के खिलाफ जंग में उतरे रेसलर, लोगों को पकड़कर पहना रहे है मास्क

नई दिल्ली। महामारी कोरोना वायरस ने पिछले एक साल से दुनिया भर में अपना आतंक मचा रखा है। इस महामारी ने कई लोगों की जान ले ली है, वहीं लाखों की संख्या में लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। हालांकि दुनिया के कई इलाकों में वापस लॉकडाउन लगा दिया गया है। घर से बिना मास्क लिखी निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। उसके बाद भी कुछ लोग बिना मास्क लगाएं बाजार में घूम रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं रेसलर उनसे मास्क पहनने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जो ऐसा नहीं मान रहे हैं उनको पकड़ कर जबरन मास्क पहनाया जा रहा है। यह अनोखी घटना घटना मैक्सिको की है। सोशल मीडिया पर इस के वीडियो और फोटोस वायरल हो रहे हैं।

रेसलर्स ने शुरू की कोरोना के खिलाफ जंग

सोशल मीडिया पर मेक्सिको का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यहां पर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब रेसलर भी उतर आए है। Lucha libre रेसलर्स ने अमेरिका के सबसे बड़े थोक खाद्य बाजार को कोविड के खिलाफ लड़ाई का अखाड़ा बना दिया है। यहां रेसलर बिना मास्क लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे है। बहुत लोग उनका कहना मान रहे है। लेकिन कुछ लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे है। उन लोगों को पकड़कर रेसलर जबरन मास्क पहनवा रहे है।

Lucha libre wrestlers are urging people to put on face masks in Mexico City https://t.co/ZIT9B4VgeZ pic.twitter.com/0x4PLPJ7Iz