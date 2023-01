4000 साल से इस पहाड़ पर लगी है आग, बारिश-बर्फ-तूफान का भी नहीं होता असर

दुनिया में ऐसे कई अजीबो-गरीब जगह हैं, जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं। कई जगहों के रहस्यों को सुलझा भी लिया गया है। इनमें से एक जगह अजरबैजन में स्थित है। इस जगह को पहले 'लैंड ऑफ फायर' यानि आग के देश के नाम से जाना जाता था। इस देश के कुछ इलाकों में रहस्यमयी तरीके से आग लगने की घटना घटती रहती थी, जिसे वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है।

Yanar Dag: The natural fire that never dies down