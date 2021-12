Benefits of Ajwain Laddu: आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद अजवाइन का लड्डू खाना महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद होता है

Benefits of Ajwain Laddu: डिलीवरी के बाद अजवाइन के लड्डू का सेवन बच्चे और मां दोनों के लिए बेहद लाभदायक है। डिलीवरी के बाद तो ये महिलाओं के लिए किसी वरदान की तरह काम करता है। अजवाइन में एंटी-इंफ्लामेट्री के गुण पाए जाते हैं, जो डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके सेवन से शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी होने के साथ अंदर से मजबूती मिलेगी।

