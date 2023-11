आईवीएफ से एक कदम आगे है आईवीएम, सस्ता और सुरक्षित, ज्यादा दवा खाने की जरूरत भी नहीं

जयपुरPublished: Nov 03, 2023 02:16:37 pm Submitted by: Jaya Sharma

IVM is one step ahead of IVF: आईवीएफ विधि CAPA-IVM दुनिया भर में सिर्फ 6 अस्पतालों में ही की जा रही है, रिपोर्ट के मुताबिक इस विधि से अभी तक 150 बच्चे पैदा हुए हैं, पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया में इस प्रक्रिया से एक कपल ने बच्चे का स्वागत किया। विशेषज्ञों के मुताबिक आईवीएफ की तुलना में आईवीएम सस्ते होते हैं। इसका सीधा कारण यह है कि इसमें फर्टिलिटी दवाओं की जरूरत कम रहती है। इन दवाओं की कीमत करीब 2,000 पाउंड तक हो सकती है। ऐसे में यह प्रक्रिया आईवीएफ की तुलना में अधिक सुरक्षित, सरल और सस्ती है।

आईवीएफ से एक कदम आगे है आईवीएम, सस्ता और सुरक्षित, ज्यादा दवा खाने की जरूरत भी नहीं

हर साल हजारों महिलाएं बच्चा पैदा करने की उम्मीद में प्रजनन उपचार करवाती हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करके वे कई तरह के ट्रीटमेंट लेती हैं। आईवीएफ इसमें सबसे लोकप्रिय तरीका है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कैपेसिटेशन इन-विट्रो या सीएपीए-आईवीएम, सस्ता और सैद्धांतिक रूप से सुरक्षित है, क्योंकि इसमें महिलाओं को हार्मोन की कम दवाएं देनी पड़ती है। यह प्रक्रिया अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए बहुत कम लोग ही इस बारे में जानते हैं। पिछले हफ्ते, एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े ने इस प्रक्रिया के माध्यम से गर्भित देश के पहले बच्चे का स्वागत किया। महिला लीनना लुटास ने सीएपीए-आईवीएम का उपयोग करके अपने साथी थियो के साथ अपनी बेटी बोनी मेबल को जन्म दिया। इससे पहले दो साल तक बच्चे के लिए ट्राई किया और एक बार आईवीएफ ट्रीटमेंट भी लिया।