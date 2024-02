40 से पहले मेनोपॉज तो हो सकती हैं इस गंभीर बीमारी का शिकार

अध्ययन के अनुसार, पीरियड्स (Early Periods) जल्दी शुरू होना (11 साल से पहले) और जल्दी मेनोपॉज (40 साल से पहले) सांस की गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ा सकता है, जिसे क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) कहा जाता है। जिन महिलाओं को 11 साल की उम्र से पहले या उस उम्र में पीरियड्स (Periods) शुरू हुई, उन्हें 13 साल की उम्र में शुरू होने वाली महिलाओं की तुलना में सीओपीडी होने का 17% अधिक खतरा था। 16 साल के बाद शुरू होने पर खतरा 24% बढ़ जाता है।

Menopause before 40 may increase the risk of respiratory diseases