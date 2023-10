24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति

Submitted by:

जयपुरPublished: Oct 06, 2023 10:33:50 am

सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की मांग करने वाली एक विवाहित महिला की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है।

Supreme Court to hear plea on termination of 24-week pregnancy