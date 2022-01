बढ़ती उम्र के साथ महिलाएं खुद को फिट रखने के लिए डाइट में जरुर शामिल करें इन चीजों को

बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं। खासतौर पर 30 से 40 साल के बीच। इस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। 40 के बाद महिलाओं में हड्डियों से संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में महिलाओं को इस समय में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को कुछ जरूरी आहार अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं। खासतौर पर 30 से 40 साल के बीच। खासतौर पर 40 के पार महिलाओं को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 40 साल तक पहुंचते पहुंचते महिलाओं की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। हार्मोंस में अंतुलन आने लगता है। हड्डियों से संबंधित बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इस समय में आप क्या खाते हैं ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सभी कुछ जरूरी होता है। अगर आप अपनी डाइट को सही नहीं रखेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, हाई बीपी, दिल की बीमारी, डायबिटीज और कुछ तरह के कैंसर आदि आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में महिलाओं को इस समय में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को कुछ जरूरी आहार अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

