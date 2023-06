लाटविया की महिलाएं सबसे लम्बी, ग्वाटेमाला की सबसे नाटी, जानें भारत की महिलाओं की औसत लम्बाई

भारत का नाम नाटी महिलाओं की टॉप 10 लिस्ट में आता है। दुनिया की सबसे कम हाइट की महिलाओं के टॉप 10 देशों में भारत 9वें स्थान पर है। यहां महिलाओं की औसत लम्बाई 5 फीट है।

Latvia is home to the tallest women in the world: दुनिया में सबसे लम्बी महिलाएं लाटविया की हैं। लाटविया ने ब्रिटेन, यूएस को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। इस बाल्टिक राज्य में 1996 में जन्म लेने वाली महिलाओं की लंबाई औसतन 169.80 सेमी यानि लगभग 5 फीट 7 इंच होती है। इस लिस्ट में ब्रिटेन और यूएस की महिलाओं का नाम टॉप 20 तक में नहीं है। इस लिस्ट में ब्रिटेन की महिलाओं की लंबाई 164.4 सेमी यानि एवरेज 5 फीट 5 इंच है। दुनिया में महिलाओं की लम्बाई में यह ब्रिटेन 38वें नम्बर पर आता है। इस सूची में अमेरिका 42वें स्थान पर है, जिसकी महिलाएं औसतन 163.54 सेमी (5 फीट 4 इंच) लंबी हैं। यह डेटा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के आॅर वर्ल्ड इन डेटा के तहत शेयर किए है, जिसमें 195 देशों के लिए उपलब्ध है और इसमें लाखों प्रतिभागी शामिल हैं। परिणामों की गणना महिला जनसंख्या द्वारा कुल ऊंचाई के योग को विभाजित करके की गई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक बचपन में खराब पोषण या बीमारी हाइट केा इफेक्ट करती है।