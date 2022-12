वीआर हेडसेट खरीदकर नहीं दी, तो 10 साल के बच्चे ने मां को मारी गोली

Submitted by:

वीआर हेडसेट खरीदकर न देने पर अमेरिका में एक बच्चे ने अपनी मां को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बच्चे ने अपनी मां के ऐमेजॉन अकाउंट को लॉग इन कर वीहार हेडसेट का ऑर्डर दे दिया। आरोपी बच्चे को हिरासत में लेकर उसे जुवेनाइल डिटेंशन में रखा गया है।

10-year-old boy kills mother because she wouldn't buy Amazon order of VR headset