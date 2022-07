बांग्लादेश में बड़ा हादसा, कोचिंग स्टूडेंटों को ले जा रही मिनी बस ट्रेन की चपेट में आई, 7 छात्र व 4 शिक्षकों की मौत

बांग्लादेश के चटगांव जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक रेले क्रॉसिंग पर छात्रों और शिक्षकों से भरी एक मिनी बस ट्रेन की चपेट में आ गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई।

11 killed, five injured in train- bus accident in Bangladesh