12 अमेरिकी सांसदों ने भारतीय किसानों की सब्सिडी के खिलाफ बाइडन को लिखी चिट्ठी, कहा-WTO में करें बातचीत

US lawmakers to Biden: अमेरिकी सांसदों ने भारत के किसानों की सब्सिडी के खिलाफ राष्ट्रपति जो बाइडन से शिकायत की है। इन सांसदों ने बाइडन से अनुरोध किया है कि वो विश्व व्यापार संगठन में इसकी चर्चा करें।

अमेरिका के कुछ सांसदों को भारत के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी से आपत्ति है। इन अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडन को एक पत्र लिखकर भारत की शिकायत की है। इस पत्र में बाइडन से अनुरोध किया गया है कि वो भारत के खतरनाक व्यापारिक प्रैक्टिस को वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन में उठाएं। सांसदों का मानना है कि इससे अमेरिकी किसानों पर प्रभाव पड़ सकता है।

12 US lawmakers urge Biden to hold India accountable in WTO for its ‘trade-distorting practices’