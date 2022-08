पाकिस्तान: लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1200 साल पुराना हिंदू मंदिर हुआ कब्जा मुक्त

पाकिस्तान में 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर से अवैध कब्जा खत्म होने से हिंदूओं की बड़ी जीत मिली, तो इस खुशी में धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भोज आयोजित किया गया। हिंदुओं को मिली ये जीत कोई छोटी-मोटी नहीं, बल्कि दो दशकों की जंग के बाद मिली जीत है। जानिए विस्तार से...

पाकिस्तान के लाहौर में स्थित 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर पर से अवैध कब्जा हटाने के बाद अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इस मंदिर से अवैध कब्जा हटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह मामला काफी समय तक कोर्ट में चला जिसके बाद कोर्ट ने मंदिर को रिनोवेट करने का आदेश दिया। दरअसल, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पूजास्थलों की निगरानी करने वाली संघीय संस्था इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) ने लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार के पास स्थित वाल्मिकी मंदिर का कब्जा पिछले महीने ईसाई परिवार से लिया था।

1200-year-old Hindu temple in Pakistan opened to public after reclaiming from illegal occupants