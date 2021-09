अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी वहां बेकाबू होते दिख रहे हैं। पंजशीर घाटी पर तालिबान के कब्जे की खबरों के बाद तालिबानियों ने काबुल में जश्न में गोलियां चलाईं। बताया जा रहा है कि जीत के जश्न में तालिबानी लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। रिपोर्ट के अनुसार, जश्न में चली गोलियों के कारण कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस गोलीबारी की घटना में करीब 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 41 घायल बताए जा रहे हैं। रिपोट के अनुसार, काबुल में आपातकालीन सेवा से जुड़े अस्पताल ने कहा कि कल रात शहर भर में हवाई फायरिंग से भारी नुकसान हुआ। 17 शव लाए गए और 41 घायलों को अस्पताल भेजा गया।

तालिबान ने किया पंजशीर घाटी पर कब्जे का दावा

तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है। इसी के जश्न में काबुल में फायरिंग की गई। पंजशीर अफगानिस्तान में वह जगह है, जहां के लड़ाके अफगानिस्तान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। रिपोर्टे के मुताबिक, तालिबान के शासन का विरोध करने वाले अंतिम अफगान प्रांत पंजशीर में भारी लड़ाई चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस लड़ाई के दौरान पिछले कुछ दिनों में दोनों पक्षों के 300 से अधिक लड़ाके अपनी जान गंवा चुके हैं।

Emergency Hospital Midnight: People taking their loved ones wounded by the Taliban Air shootings to the hospital. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/lFv7vdqC4I