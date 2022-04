'तुम बदसूरत हो रेप नहीं करेंगे', फिर माँ और बहन को रूसी सैनिकों ने दी खौफनाक सजा

Russia-Ukraine War: यूक्रेन में रूसी हमला जारी है। इस दौरान रूसी सैनिकों द्वारा युद्ध अपराध की दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं।एक ऐसी ही घटना एक 17 वर्षीय लड़की की मानसिक हालात बिगड़ गई है।

War Crime in Ukraine: यूक्रेन में एक महीने से भी अधिक समय से रूसी हमले जारी हैं। इस युद्ध के दौरान कई बड़े युद्ध अपराध भी सामने आए हैं। एक नए मामले में एक 17 वर्षीय बच्ची की कहानी सामने आई है जिसकी आँखों के सामने उसकी माँ और बहन को मार दिया गया। वो लड़की परिवार के सदस्यों की लाश के साथ चार दिनों तक उस घर में कैद रही। ये दिल दहला देने वाली घटना तब सामने आई जब यूक्रेन के मानवाधिकार के संसदीय आयुक्त ल्यूडमिला डेनिसोवा ने इस घटना को फेसबुक पर शेयर की।

17 year old Ukrainian girl recalls being called “too ugly” to be raped (File Pic)