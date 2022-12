बम चक्रवात की चपेट में आया अमेरिका, आंधी-तूफान से 18 लोगों की मौत

Submitted by:

अमेरिका के कई राज्‍यों में इस समय मौसम बेहद खतरनाक बना हुआ है। यहां पर आए बर्फीले बम चक्रवात ने जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। इस बर्फीले तूफान की वजह से क्रिसमस और नए साल के सारे प्‍लान चौपट हो गए हैं और छुट्टियां पूरी तरह से बेकार हो गई है।

18 die as Deadly storm 'Bomb Cyclone' brings rain, snow, cold across US, Disrupts Christmas Plans