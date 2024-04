डॉक्टर ने 200 से ज्यादा महिलाओं का किया अप्राकृतिक तरीके से रेप, बीमारी कोई भी, पहले करता प्राइवेट पार्ट्स की जांच

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Apr 12, 2024 10:11:52 am

आरोप है कि डॉक्टर ने 200 महिलाओं का तो यौन शोषण किया ही है इसके अलावा कई पुरुषों ने भी उस पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उनके साथ भी गलत हरकत की है। हैरानी की बात ये है कि इस डॉक्टर का ये गंदा खेल 2010 से चल रहा था और किसी ने भी इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की ना ही कोई एक्शन लिया गया।

200 women and men accused a doctor of rape in Boston