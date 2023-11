बांग्लादेश से अमरीका तक छाई भुखमरी, 21 फीसदी माता-पिता ने स्वीकारा उनके बच्चे महीने में कई बार रहे भूखे

नई दिल्लीPublished: Nov 13, 2023 09:07:38 am Submitted by: Swatantra Mishra

Poverty is on peak in the world: हाल ही में 16 देशों में एक सर्वे कराया गया जिसमें पाया गया कि महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के चलते बच्चों को महीने में कई बार भूखे सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस सर्वे में दुनिया के सुपरपावर से लेकर संपन्नत देश तक शामिल किए गए। उनकी हालत बांग्लादेश के मुकाबले कुछ खास अच्छी नहीं पाई गई। आइए पढ़ते हैं कि नई रिपोर्ट में और क्या है?