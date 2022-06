पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खाई में गिरी यात्रियों से भरी वैन, 22 लोगों की मौत

Pakistan Balochistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यात्रियों से भरी वैन खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी 22 यात्रियों की मौत हो गई है। ये घटना आज सुबह की है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आ रहा है। यहाँ यात्रियों से भरी वैन खाई में जा रही जिसमें स्वर 22 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक बच्चा इस हादसे में घायल हुआ है। ये घटना बुधवार सुबह की है। यहाँ पाकिस्तान के झोब राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रही वैन खाई में जा गिरी। पकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जिला उपायुक्त हाफिज मुहम्मद कासिम ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वैन लगभग 23 यात्रियों से भरी थी और ये लोरलाई से झोब के लिए रवाना हुई थी।

22 people killed as passenger van falls into ravine in Pakistan Balochistan (PC: Dawn)