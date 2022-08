सऊदी अरब के रेगिस्तान में मिला प्राचीन मंदिर, 8000 साल पुरानी सभ्यता की हुई खोज!

सऊदी अरब में खुदाई और सर्व के दौरान 8000 साल पुरानी मानव बस्तियों के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जिसमें 8 हजार साल पुराने धार्मिक स्थल और मंदिर की भी खोज हुई है। इसके अलावा वहां पर अलग-अलग समय की 2,807 कब्रे भी मिली हैं। वहीं सिंचाई की प्रणाली का भी खुलासा हुआ है।

सऊदी विरासत आयोग ने देश की राजधानी रियाद के दक्षिण-पश्चिम इलाके में सर्वेक्षण के दौरान 8000 साल पुराने पुरातात्विक स्थल की खोज की है। जहां 8 हजार पुराने मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं। इस सर्वेक्षण में हाई क्वालिटी एरियल फोटोग्राफी, ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसिंग, लेजर सेंसिंग सहित कई अन्य तकनीकों को यूज किया गया है। इस जगह में कई खोजों में से एक प्रमुख मंदिर की खोज की गई है, जहां एक वेदी के कुछ हिस्सों के अवशेष मिल हैं। इन अवशेषों के जरिए धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के संकेत मिले हैं।

