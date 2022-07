75 साल बाद पुस्तैनी घर देखने पाकिस्तान पहुंची 92 साल की भारतीय महिला, कहा- कभी नहीं भूल सकी बचपन की यादें

भारत की एक 92 साल की महिला आज पाकिस्तान स्थित अपना पुस्तैनी घर देखने के लिए पहुंची। रीना छिब्बर नामक इस महिला का परिवार विभाजन के समय भारत आ गया था। यहां आने के बाद भी वो अपने बचपन की यादों को भूल नहीं सकी थी।

92 years old indian lady visit pakistan to see her home after 75 years