Uganda : दरियाई घोड़े ने दो साल के बच्चे को निगला... पत्थर मारे तो जिंदा उगल दिया

Bizarre But Horrifying Incident: दरियाई घोड़े (hippopotamus) की खुले मुंह के साथ उबासी लेते हुए तस्वीरें दिखने में आकर्षक लग सकती है लेकिन यह खतरे का भी संकेत हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हिप्पो को इम्पाला, कुडू, वाइल्डबीस्ट और भैंस निगलते हुए देखा गया है। अब एक विचित्र लेकिन डरावनी घटना में युगांडा में एक दरियाई घोड़े ने दो साल के बच्चे पॉल इगा (Paul Iga) को निगल लिया, डराए जाने पर पानी में जाने से पहले उसने बच्चे को उगल भी दिया। चमत्कारिक रूप से बच्चा जीवित है।

A two-year-old boy survived being half-eaten by a hippo at Lake Edward, Uganda.