अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को किया परमानेंट तौर पर बंद

नई दिल्लीPublished: Nov 24, 2023 10:19:06 am Submitted by: Tanay Mishra

Afghanistan's Embassy In India Is Now Closed: अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को परमानेंट तौर पर बंद करने की घोषणा कर दी है।

Afghanistan's embassy in India is now permanently closed