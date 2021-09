अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है। बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान के लड़ाकों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई है। वहीं तालिबान ने कुछ तस्वीरें भी जारी हैं। एक तस्वीर में पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। तालिबान ने झंडा फहराते हुए वीडियो भी जारी किया है। हालांकि रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को गलत बताया है और उनका कहना है कि पंजशीर घाटी में जंग जारी रहेगी।

तालिबान ने कहा- आखिरी किला भी फतेह किया

तालिबानी प्रवक्ता ने जबीउल्ला मुजाहिद ने पंजशीर घाटी पर जीत का दावा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का आखिरी किला भी फतह कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिरकार देश जंग के भंवर से बाहर आ गया है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि देश को सुरक्षित करने की उनकी कोशिशें रंग लाई हैं।

#Breaking

In this photo you can see the Taliban members standing infront of the Panjshir Governor office. They claim that they have full control of the province now. pic.twitter.com/3qnTydkdyN