महाराजा का महा-ऑर्डर: इस डील के बाद एयर इंडिया का होगा कायापलट, अमेरिका-ब्रिटेन-फ्रांस ही नहीं भारत में भी पैदा होंगी 3.60 लाख नौकरियां

Big Aviation Deal: एयर इंडिया की बोइंग और एयरबस से 470 विमान खरीदने की मेगा डील से अमेरिका-फ्रांस और ब्रिटेन के साथ भारत को भी बड़ा फायदा होगा। इस डील से एयर इंडिया का तो कायापलट होगा ही, इसके साथ हीं इंटरनेशनल एविएशन मार्केट में भारत की भी धाक जमेगी।

Air India’s Boeing and Airbus deals win praise from Joe Biden, Rishi Sunak for creating a million jobs in America, Britain and India