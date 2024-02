Alexei Navalny: पुतिन के कट्टर आलोचक एलेक्सी नवलनी का 1 मार्च को होगा अंतिम संस्कार

एलेक्सी नवलनी की पार्टी के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि नवलनी का अंतिम संस्कार आने वाली 1 मार्च, दिन शुक्रवार को मास्को में ही किया जाएगा।

Alexei Navalny's funeral will be held in Moscow on Friday