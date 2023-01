अमरीकी एयर सिस्टम फेल, 1200 से अधिक उड़ाने लेट, सभी घरेलू फ्लाइट रोकने के आदेश

अमरीका का एयर सिस्टम फेल हो गया है, जिसको सही करने की कोशिश की जा रही है। इसके कारण 1200 से अधिक फ्लाइटें लेट हो गई हैं। इसके साथ ही पहले 93 से अधिक उड़ानों को कैंसिल किया गया था, लेकिन अब सभी घरेलू फ्लाइटों को रोक दिया गया है।

All flights in US 'grounded' after major system failure: Reports