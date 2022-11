Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने किया ऐलान, अपना ज्यादातर पैसा चैरिटी को करेंगे दान

दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल जेफ बेजोस अपनी ज्यादातर संपत्ति दान करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि उनके संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा जलवायु परिवर्तन से लड़ने को समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही वो ऐसे लोगों का भी समर्थन करना चाहते हैं जो मानवता को एकजुट करने में लगे हुए हैं।

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाने वाले Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 124 बिलियन डॉलर है। खुद को Amazon के सीईओ पद से रिटायर कर चुके जेफ ने सीएनएन को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी संपत्ति को लेकर बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि वह अपने धन का बड़ा हिस्सा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम के माध्यम से वे ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जो गहरे सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के बावजूद मानवता को एकजुट कर सकें

