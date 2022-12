पाकिस्तान पर भड़का अमेरिका, इन 6 कंपनियों पर लगया बैन, जानें वजह

Submitted by:

पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी उल-जुलूल हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। इन हरकतों से परेशान होकर अमेरिका भी उस पर भड़क गया। अमेरिका ने नाराज होकर पाकिस्तान को चोरी से परमाणु मिसाइलल तकनीक दे रही 6 कंपनियों को बैन कर दिया।

America bans 6 companies of Pakistan, action taken on unsafe nuclear activities