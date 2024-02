अमेरिका में एक और भारतीय स्टूडेंट की संदिग्ध मौत, इस साल का यह चौथा मामला

Published: Feb 02, 2024

अमेरिका (United States Of America) में एक और भारतीय स्टूडेंट की संदिग्ध मौत हो गई है। स्टूडेंट का नाम श्रेयस रेड्डी बेनीगरी (Shreyas Reddy Benigeri) है और वह गुरुवार, 1 फरवरी को मृत्त पाया गया। श्रेयस अमेरिकी राज्य ओहायो (Ohio) में यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी के लिंडर स्कूल ऑफ बिज़नेस (Linder School Of Business) में पढ़ता था। श्रेयस के माता-पिता भारत (India) में हैदराबाद (Hyderabad) में रहते थे, पर पढ़ाई के सिलसिले में श्रेयस ओहायो के सिनसिनाटी (Cincinati) शहर में रहता था। जानकारी के अनुसार श्रेयस के पास अमेरिकी पासपोर्ट था और साथ ही भारत की नागरिकता भी।