World War III की तरफ बढ़ रही दुनिया ! हथियार खरीदने की मची होड़ ,अमरीका ने बढ़ाई इन दो एशियाई देशों की टेंशन

World War III : इन दिनों विश्व में हलचल मची हुई है। दुनिया तीसरे विश्व युदध (World War III ) की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ रूस और यू्क्रेन तो दूसरी ओर इजरायल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ी हुई है, वहीं ईरान और इजरायल के बीच जंग के बादल मंडरा रहे हैं। अमरीका, यूरोपीय संघ और आर्मेनिया में बढ़ती नजदीकियों से अज़रबैजान की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या फ्रांस ( France) आर्मेनिया ( Armenia) को हथियार देगा।

International news in Hindi : दुनिया के बदलते घटनाक्रम के बीच अमरीकी विदेश मंत्री (US Secretary of State) एंटनी ब्लिंकन ( Antony Blinken) ने अज़रबैजान ( Azarbaijan) गणराज्य (President of the Republic of Azerbaijan) के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव (Ilham Aliyev) को फोन किया है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है,उन्हें रिपोर्ट मिली है कि 5 अप्रेल को अमरीका ( America), यूरोपीय संघ ( European Union) और आर्मेनिया ( Armenia) के बीच होने वाली त्रिपक्षीय बैठक ने अज़रबैजान को चिंता में डाल दिया है, और उन्होंने इस मामले के संबंध में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से बात कर मुद्दा स्पष्ट करने के महत्व पर जोर दिया है। हालांकि सचिव ने बताया कि इस बैठक का मुख्य फोकस आर्मेनिया का आर्थिक विकास होगा।