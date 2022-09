कनाडा में चाकूबाजी की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत और 15 घायल

दो संदिग्थों की तस्वीरें जारी जिन संदिग्धों की तस्वीरें जारी की हैं उनके नाम डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन हैं। दोनों ने काले रंग की कार में घूमते हुए वारदात को अंजाम दिया है। रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस की असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रोंडा ब्लैकमोर ने बताया कि पहली घटना की जानकारी स्थानीय समय सुबह 5 बजकर 40 मिनट पर मिली। सस्केचेवान में कम से कम 13 जगहों पर पीड़ित मिले हैं।

सिविल इमरजेंसी लागू, पीएम ने बताया भयावह पुलिस कमिश्नर रोंडा ब्लैकमोर ने बताया कि ये हाल के सालों में हुई सबसे बड़ी घटना है। रविवार को हिंसा के चलते सिविल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ब्लैकमोर ने दोनों संदिग्धों को दिए संदेश में कहा कि अगर डेमियन और माइल्स सुन रहे हैं या सूचना पाते हैं तो वो खुद को फौरन पुलिस के हवाले कर दें। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना को भयावह बताया है।

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL — RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 4, 2022

Please read my full statement on the attacks in Saskatchewan: https://t.co/YEYHR6utxo— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 5, 2022