ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ स्टेट विज़िट पर पहुंचे व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से होगी अहम मीटिंग

Australian PM On State Visit To USA: ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ अमेरिका की स्टेट विज़िट पर आज व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। यहाँ उनके लिए भव्य डिनर के आयोजन के साथ ही उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ मीटिंग भी होगी।

Anthony Albanese with his wife on state Visit with Joe Biden and his wife