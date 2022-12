Cigarette को बदसूरत और बेस्वाद बनाएगा Australia, 10 सालों में Smoking आधा करने का इरादा

Unique Strategy to Discourage Smoking : ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य विभाग धूम्रपान को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट को बदसूरत (Ugly Cigarette) और बेस्वाद (Tasteless Cigarette)बनाने जैसी नई और अनूठी रणनीति पर विचार कर रहा है। इसके अलावा सिगरेट पर ऐसे संदेश लिखे जाएंगे जो इसे पीने के लिए हतोत्साहित करें। उद्देश्य 2025 तक 10 प्रतिशत से कम राष्ट्रीय दैनिक धूम्रपान का लक्ष्य हासिल करना है। 2030 तक इस आंकड़े को पांच फीसदी या इससे कम ले जाने की तैयारी है।

Examples of warnings on cigarettes done by the Canadian government