Boat Capsized in Bangladesh: बांग्लादेश में पलटी नाव, 23 लोगों की मौत, कई लापता

Bangladesh: बांग्लादेश में एक नाव के पलटने से 23 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं।

बांग्लादेश से एक दर्दनाम हादसा घटा है जहां नदी में एक नाव के डूब जाने 23 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग बोदेशरी हिंदू मंदिर जा रहे थे तभी रास्ते में ये घटना घटी। बचाव कार्य जारी है।

Bangladesh: 23 people were killed and several dozen more were missing after a boat capsized in a river