बांग्लादेश में दो ट्रेनों में हुई भीषण टक्कर, अब तक 15 की मौत और 100 घायल

नई दिल्लीPublished: Oct 23, 2023 06:36:53 pm Submitted by: Tanay Mishra

Accident Between Two Trains In Bangladesh: बांग्लादेश में आज एक बड़े एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। दो ट्रेनों की जोरदार टक्कर से जान-माल का नुकसान हुआ।

Trains collision in Bangladesh