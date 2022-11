बांग्लादेशियों ने पूर्वी तुर्किस्तान दिवस पर उइगरों के उत्पीड़न के खिलाफ चीन विरोधी प्रदर्शन का किया आयोजन

पूर्वी तुर्किस्तान दिवस पर, चीनी सरकार द्वारा उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न और बीजिंग के विस्तारवादी रवैये के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

पूर्वी तुर्किस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को बांग्लादेश में कई स्थानों पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी तुर्किस्तान/उइघुर मुसलमानों के लोगों के समर्थन और अमानवीय गतिविधियों के लिए चीन की निंदा करने के लिए यह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बांग्लादेश के लोगों ने (12 नवंबर, पूर्वी तुर्किस्तान स्वतंत्रता दिवस पर) देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। इस समय उइगर आबादी वाले इलाके में सामूहिक नरसंहार, उत्पीड़न, कैद और सभी तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

