चीन की क्रूरता की खुली पोल, कोविड कैम्पों में जला कर मारे जा रहे लोग!

चीन में कोविड महामारी के हालात अभी वैसे ही बने हुए हैं जैसा साल 2020 में था। यहां लोगों को जबरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो वहीं अब यहां कोविड कैम्पों में आग लगाने की घटना सामने आ रही है। आग लगने के कारण कोविड पेशेंट्स की जान जा रही है।

Barbaric maneuver of China to deal with Corona, people are being burnt to death in Covid camps!