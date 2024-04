US Presidential Elections : चुनाव से पहले बाइडन ने महावीर जयंती पर दिया यह बड़ा बयान

US Presidential Elections : चुनाव से पहले बाइडन ने महावीर जयंती पर दिया यह बड़ा बयान

नई दिल्लीPublished: Apr 22, 2024 12:31:52 pm Submitted by: M I Zahir

Mahavir Jayanti in America News In Hindi : अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Elections)से पहले

राष्ट्रपति जो बाइडन जैन समाज में पैठ बना रहे हैं। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ( Joe Biden) ने महावीर जयंती ( Mahavir Jayanti ) पर ट्वीट कर जैन समाज को पर्व की बधाई दी है। इस पर समाज ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

Mahavir-Jayanti-

Mahavir Jayanti in America News In Hindi : अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Elections)से पहले अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ( Joe Biden) ने महावीर जयंती ( Mahavir Jayanti ) पर ट्वीट कर जैन समाज को पर्व की बधाई दी है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन समुदाय ( Jain Community) के प्रख्यात प्रवासी भारतीय नेता और राष्ट्रपति के सलाहकार ( Advisor of President ) अजय भुटोरिया ( Ajay Bhutoria) ने सीधे अमरीका से बताया कि उन्होंंने राष्ट्रपति बाइडन ( President Biden) के संदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया।

महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला Mahavir Jayanti in America News In Hindi : मशहूर प्रवासी भारतीय और जैन समुदाय के प्रख्यात प्रवासी भारतीय नेता और राष्ट्रपति के सलाहकार ( Advisor of President ) अजय भुटोरिया ( Ajay Bhutoria) ने अपने बयान में राष्ट्रपति बाइडन की ओर से जैन धर्म के लिए महावीर जयंती (Mahavir Jayanti) के महत्व को मान्यता देने के लिए सराहना की। उन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ( Mahavir Swami, 24th Tirthankara of Jainism) की कालजयी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला, जो अहिंसा (अहिंसा), सत्यता, अपरिग्रह और आत्म-अनुशासन के सिद्धांतों पर जोर देती हैं। महावीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर जोर Latest NRI News in Hindi : जैन समुदाय के प्रख्यात प्रवासी भारतीय नेता और राष्ट्रपति के सलाहकार ( Advisor of President ) अजय भुटोरिया ( Ajay Bhutoria) ने आज की दुनिया में महावीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच, प्रेम, आनंद और सद्भाव के मूल्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। Mahavir jayanti in America महावीर की शिक्षाएं अपनाने के महत्व World News in Hindi : उन्होंने अधिक दयालु और शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलने और महावीर की शिक्षाओं को अपनाने के महत्व को दोहराया। Mahavir jayanti in AmericaWorld News in Hindi : उन्होंने अधिक दयालु और शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलने और महावीर की शिक्षाओं को अपनाने के महत्व को दोहराया। भुटोरिया ने धन्यवाद दिया Indian Diaspora News in Hindi : जैन समुदाय के प्रख्यात प्रवासी भारतीय नेता और राष्ट्रपति के सलाहकार ( Advisor of President ) अजय भुटोरिया ( Ajay Bhutoria) ने विविधता का जश्न मनाने और विभिन्न समुदायों के बीच समझ को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति बाइडन को धन्यवाद दिया। प्रोत्साहित करने के लिए शुक्रिया Jain Community News in Hindi : प्रवासी भारतीय नेता और राष्ट्रपति के सलाहकार ( Advisor of President ) अजय भुटोरिया ( Ajay Bhutoria) ने महावीर जयंती का सम्मान करने और सभी को उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में महावीर की शिक्षाओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रपति बाइडन ( Biden)के प्रति शुक्रिया अदा किया।

