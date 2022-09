बाइडन ने पलटा ट्रंप का फैसला, F-16 के रखरखाव के लिए PAK को दी $ 450 मिलियन की सैन्य सहायता

Biden reversed Trump’s decision:अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने का फैसला किया है। ये वित्तीय मदद इसलिए दी जा रही है ताकि वह वर्तमान और भविष्य में आतंकवाद रोधी खतरों से निपट सकें।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक फैसले को पलट दिया है। बाइडन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता फिर से देने का फैसला किया है। इसके लिए अमेरकी प्रशासन ने पाकिस्तान को चार सालों में इस्लामाबाद को पहली बड़ी सुरक्षा सहायता में, वर्तमान और भविष्य के आतंकवाद विरोधी खतरों से निपटने में मदद करने के लिए $450 मिलियन F-16 फाइटर जेट फ्लीट मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी है।

Biden reversed Trump’s decision, gave $ 450 million to Pakistan for the maintenance of F-16