तुर्की के कोयला खादान में हुआ बड़ा धमाका, अब तक 25 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

शुक्रवार को तुर्की में एक कोयला खदान में बड़े धमाके के साथ विस्फोट हो गया है, जिसमें अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है। आज तुर्की के राष्ट्रपति दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे। वहीं अभी बचाव अभियान जारी है।

Published: October 15, 2022 07:56:15 am

उत्तरी तुर्की में काले सागर तट पर एक कोयला खदान में विस्फोट की खबर है, जिसमें अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनके लिए बचाव अभियान जारी है। तुर्की ने आधिकारिक रूप से बताया कि जिस समय खदान में धमाका हुआ, उस समय लगभग 110 लोग काम कर रहे थे। वहीं खदान में विस्फोट क्यों हुआ इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हुई है।

Big explosion in Turkey's coal mine, 25 people killed so far, rescue operation continues