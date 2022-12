थाइलैंड में रेलवे ट्रैक पर हुआ विस्फोट, 3 की मौत, 4 घायल

Submitted by:

थाईलैंड में एक बम विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। यह विस्फोट रेलवे ट्रैक पर हुआ, जहां इसकी मरम्मत की जा रही थी। इससे पहले भी यहां एक बम हमला हुआ था, जिस दौरान एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी।

Bomb blast in southern Thailand kills three, injures four