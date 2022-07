कभी खास कहे जाने वाले ऋषि सुनक से चिढ़े हुए हैं बोरिस जॉनसन, सामने आई वजह

UK PM: भारतीय मूल के ऋषि सुनक कभी ब्रिटेन के अंतरिम प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खास माने जाते थे लेकिन आज वही उनसे काफी चिढ़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जॉनसन सुनक को जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भले ही ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उन्हें जीतते हुए नहीं देखना चाहते। वास्तव में Boris Johnson ऋषि सुनक से नाराज चल रहे हैं इसलिए वो उनके खिलाफ एक कैम्पैन चला रहे हैं। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी द टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जॉनसन चाहते हैं कि उनके समर्थक किसी को भी सपोर्ट करें लेकिन सुनक को नहीं। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि वो लीज ट्रस को जीतते हुए देखना चाहते हैं और विकल्प के तौर पर पेनी मोडोर्ट को भी देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक से इतने क्यों चिढ़े हुए हैं जो कभी उनके खास माने जाते थे?

