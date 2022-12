ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो के समर्थकों की पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प, वाहनों में लगा दी गई आग

Submitted by:

बोल्सोनारो के समर्थकों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि बोल्सोनारो को राष्ट्रपति बनाया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हो गई। समर्थकों ने वाहनों में आग लगा दी और पुलिस मुख्यालय पर भी आक्रमण करने की कोशिश की।

Brazil: Supporters Of President Bolsonaro Clash With Police In Capital City Brasilia