Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

एक साथ 64 एनकाउंटर, हर तरफ बिछ गई लाशें, ड्रग्स कार्टेल पर सबसे बड़ी कार्रवाई

Brazil Drug Cartels: ब्राजील में ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बीते कुछ घंटों में 60 से अधिक ड्रग्स तस्कर और माफिया मारे गए है। एनकाउंटर के दौरान कुछ पुलिसवालों की भी मौत हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 29, 2025

Brazilian police

ब्राजील पुलिस (फोटोःIANS)

Brazil Drug Cartels: ब्राजील पुलिस (Brazilian police) ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एनकाउंटर में 60 से ज्यादा ड्रग्स कारोबार से जुड़े तस्करों की मौत हुई है। इस एनकाउंटर में कई बड़े ड्रग माफिया (drug cartels) भी मारे गए हैं। वहीं, कुछ पुलिसकर्मियों के हताहत होने की सूचना है। ग्लोबोन्यूज और सीएनएन ब्राजील के मुताबिक मरनेवालों की संख्या बढ़ सकती है।

COP 30 से पहले सरकार ने शुरू किया अभियान

ब्राजील में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कोप30 के लिए शहर में व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इस सिलसिले में नार्को आतंकवाद पर भी नकेल कसी जा रही है। गवर्नर क्लाडियो कैस्त्रो ने कहा कि ब्राजील की पुलिस ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ अभियान छेड़ा है। इसमें 2500 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। इसमें शहर की तमाम घनी बस्तियों से ड्रग तस्करों को पकड़ा जा रहा है।

गवर्नर ने बताया कि अगले हफ्ते वैश्विक मेयरों का भी शिखर सम्मेलन सी40 आयोजित होनेवाला है। साथ ही प्रस विलियम का अर्थशाट पुरस्कार वितरण समारोह भी होनेवाला है। ऐसे में शहर को ड्रग तस्करों से सुरक्षित बनाने की कवायद की जा रही है। बताया जाता है कि पुलिस के साथ हिंसक झड़प की घटनाए आनेवाले दिनों में बढ़ सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Oct 2025 10:47 am

Published on:

29 Oct 2025 09:37 am

Hindi News / World / एक साथ 64 एनकाउंटर, हर तरफ बिछ गई लाशें, ड्रग्स कार्टेल पर सबसे बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान की नई चाल, बांग्लादेश को मिली कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति

Karachi port
विदेश

रिसर्च में आई बड़ी बात सामने, छोटी वॉक की जगह लंबी वॉक दिल को रखेगी सेहतमंद

Long walk
विदेश

पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया जिम्मा

विदेश

एलन मस्क ने किया ग्रोकपीडिया लॉन्च, टेस्ला सीईओ पद छोड़ने की भी दी चेतावनी

Elon Musk
विदेश

मेक इन इंडिया के तहत नई कामयाबी, अब भारत में ही बनेंगे रूस के यात्री विमान एसजे-100

PM Modi and Russian President Putin
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.