एक साथ 64 एनकाउंटर, हर तरफ बिछ गई लाशें, ड्रग्स कार्टेल पर सबसे बड़ी कार्रवाई

ब्राजील पुलिस (फोटोःIANS)
Brazil Drug Cartels: ब्राजील पुलिस (Brazilian police) ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एनकाउंटर में 60 से ज्यादा ड्रग्स कारोबार से जुड़े तस्करों की मौत हुई है। इस एनकाउंटर में कई बड़े ड्रग माफिया (drug cartels) भी मारे गए हैं। वहीं, कुछ पुलिसकर्मियों के हताहत होने की सूचना है। ग्लोबोन्यूज और सीएनएन ब्राजील के मुताबिक मरनेवालों की संख्या बढ़ सकती है।
ब्राजील में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कोप30 के लिए शहर में व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इस सिलसिले में नार्को आतंकवाद पर भी नकेल कसी जा रही है। गवर्नर क्लाडियो कैस्त्रो ने कहा कि ब्राजील की पुलिस ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ अभियान छेड़ा है। इसमें 2500 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। इसमें शहर की तमाम घनी बस्तियों से ड्रग तस्करों को पकड़ा जा रहा है।
गवर्नर ने बताया कि अगले हफ्ते वैश्विक मेयरों का भी शिखर सम्मेलन सी40 आयोजित होनेवाला है। साथ ही प्रस विलियम का अर्थशाट पुरस्कार वितरण समारोह भी होनेवाला है। ऐसे में शहर को ड्रग तस्करों से सुरक्षित बनाने की कवायद की जा रही है। बताया जाता है कि पुलिस के साथ हिंसक झड़प की घटनाए आनेवाले दिनों में बढ़ सकती हैं।
