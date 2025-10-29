एक साथ 64 एनकाउंटर, हर तरफ बिछ गई लाशें, ड्रग्स कार्टेल पर सबसे बड़ी कार्रवाई

Brazil Drug Cartels: ब्राजील पुलिस (Brazilian police) ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एनकाउंटर में 60 से ज्यादा ड्रग्स कारोबार से जुड़े तस्करों की मौत हुई है। इस एनकाउंटर में कई बड़े ड्रग माफिया (drug cartels) भी मारे गए हैं। वहीं, कुछ पुलिसकर्मियों के हताहत होने की सूचना है। ग्लोबोन्यूज और सीएनएन ब्राजील के मुताबिक मरनेवालों की संख्या बढ़ सकती है।