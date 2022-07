ब्रिटिश PM की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत, तीसरे राउंड में 115 वोटों के साथ पहले नंबर पर बरकरार

ब्रिटिश PM की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक की दावेदारी और भी मजबूत होते दिखाई दे रही है। तीसरो राउंड के बाद भी वह सबसे ऊपर नंबर वन पर बरकरार हैं। इसके बाद चार राउंड और बजे हैं।

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक लगातार तीसरे राउंड में शीर्ष पर बने हुए हैं, जिससे उनकी दावेदारी और भी मजबूत होते दिखाई दे रही है। उन्हें तीसरे राउंड में 115 वोट मिले हैं। वहीं व्यापार मंत्री पेनी मोर्डंट 82 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद उन्होंने सब को धन्यवाद दिया। इसके बाद मैदान में अब पीएम पद की रेस में चार उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। आज ब्रिटेन में चौथे राउंड का मतदान होगा।

