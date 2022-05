श्रीलंका के बाद इस देश पर मंडरा रहा खतरा, 15 लाख परिवार भुखमरी के कगार पर

Britain Recession: रूस-यूक्रेन में जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब ब्रिटेन में हालात खराब होने वाले हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ महंगाई के कारण 15 लाख परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे।

Updated: May 11, 2022 09:22:41 pm

रूस-यूक्रेन में जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। सबसे अधिक कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है जिसके दाम आसमान छू रहे हैं। कई देशों में आर्थिक मंदी जैसे हालात हो गए हैं और महंगाई ने आम जनता का हाल इन देशों में बेहाल कर रखा है। ब्रिटेन में महंगाई 30 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है और लाखों लोगों के लिए एक समय भी अपना पेट भर पाना मुश्किल हो रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक Britain में अगले एक साल में 15 लाख परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो अपने आम खर्चो के बिल भी चुका सकें।

Britain to enter recession this year says Experts